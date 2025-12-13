الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الجمعة, 19 ديسمبر 2025 | 28 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
+
سوق السعودية
10,450.27
0.35%
36.21
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
8.27
(-0.84%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة
151.8
(-1.56%) -2.40
الشركة التعاونية للتأمين
115
(-1.71%) -2.00
شركة الخدمات التجارية العربية
120.3
(-0.66%) -0.80
شركة دراية المالية
5.41
(2.08%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب
31.3
(-1.26%) -0.40
البنك العربي الوطني
21.18
(-0.24%) -0.05
شركة موبي الصناعية
11.2
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
30.4
(-1.23%) -0.38
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
19.84
(-0.55%) -0.11
بنك البلاد
24.77
(-0.72%) -0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل
11.33
(0.18%) 0.02
شركة المنجم للأغذية
53.85
(0.19%) 0.10
صندوق البلاد للأسهم الصينية
11.58
(0.87%) 0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
52.75
(0.67%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية
112.7
(1.62%) 1.80
شركة الحمادي القابضة
27.58
(-2.75%) -0.78
شركة الوطنية للتأمين
12.98
(-0.61%) -0.08
أرامكو السعودية
23.65
(0.21%) 0.05
شركة الأميانت العربية السعودية
16.37
(-0.12%) -0.02
البنك الأهلي السعودي
37
(1.09%) 0.40
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
28.16
(-0.78%) -0.22
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
اشترك الآن