الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الخميس, 20 نوفمبر 2025 | 29 جُمَادَى الْأُولَى 1447
سوق السعودية
10,984.45
0.02%
2.12
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
9.47
(0.96%) 0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة
186.4
(-0.96%) -1.80
الشركة التعاونية للتأمين
125.3
(0.08%) 0.10
شركة الخدمات التجارية العربية
115.8
(2.93%) 3.30
شركة دراية المالية
5.57
(1.46%) 0.08
شركة اليمامة للحديد والصلب
36.08
(1.18%) 0.42
البنك العربي الوطني
22.13
(0.05%) 0.01
شركة موبي الصناعية
11.2
(3.70%) 0.40
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
32.6
(0.99%) 0.32
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
22.6
(0.76%) 0.17
بنك البلاد
27.06
(-0.51%) -0.14
شركة أملاك العالمية للتمويل
12.11
(0.50%) 0.06
شركة المنجم للأغذية
54.8
(0.64%) 0.35
صندوق البلاد للأسهم الصينية
12
(-0.41%) -0.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
56.75
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية
118.2
(-0.25%) -0.30
شركة الحمادي القابضة
30.22
(-0.53%) -0.16
شركة الوطنية للتأمين
14
(1.01%) 0.14
أرامكو السعودية
25.7
(-0.77%) -0.20
شركة الأميانت العربية السعودية
18.64
(0.92%) 0.17
البنك الأهلي السعودي
37.68
(-0.26%) -0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
31.06
(-0.58%) -0.18
