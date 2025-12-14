الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الثلاثاء, 23 ديسمبر 2025 | 3 رَجَب 1447
الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
+
سوق السعودية
10,552.26
0.65%
67.67
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
7.95
(-2.09%) -0.17
مجموعة تداول السعودية القابضة
151
(-0.26%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين
118.2
(-0.92%) -1.10
شركة الخدمات التجارية العربية
121.3
(0.66%) 0.80
شركة دراية المالية
5.47
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب
31.42
(-1.19%) -0.38
البنك العربي الوطني
21.65
(1.88%) 0.40
شركة موبي الصناعية
11.3
(-3.42%) -0.40
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
32.34
(1.32%) 0.42
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
19.99
(-1.43%) -0.29
بنك البلاد
25.2
(1.53%) 0.38
شركة أملاك العالمية للتمويل
11.27
(-0.88%) -0.10
شركة المنجم للأغذية
53.1
(-1.85%) -1.00
صندوق البلاد للأسهم الصينية
11.73
(0.34%) 0.04
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
52.4
(0.19%) 0.10
شركة سابك للمغذيات الزراعية
111.4
(0.09%) 0.10
شركة الحمادي القابضة
28.46
(2.89%) 0.80
شركة الوطنية للتأمين
12.91
(-2.05%) -0.27
أرامكو السعودية
23.75
(-0.34%) -0.08
شركة الأميانت العربية السعودية
16.16
(-1.46%) -0.24
البنك الأهلي السعودي
37.24
(1.47%) 0.54
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
27.9
(0.14%) 0.04
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
اشترك الآن
Page Not Found