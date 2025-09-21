الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الثلاثاء, 28 أكتوبر 2025 | 6 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
+
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
10.74
(-0.83%) -0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة
191
(0.00%) 0.00
الشركة التعاونية للتأمين
130.7
(1.24%) 1.60
شركة الخدمات التجارية العربية
106.6
(-1.57%) -1.70
شركة دراية المالية
5.71
(0.35%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب
37.9
(1.07%) 0.40
البنك العربي الوطني
24.47
(0.95%) 0.23
شركة موبي الصناعية
12.5
(0.81%) 0.10
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
36.2
(0.22%) 0.08
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
24.77
(-0.04%) -0.01
بنك البلاد
29.72
(1.57%) 0.46
شركة أملاك العالمية للتمويل
13.25
(0.76%) 0.10
شركة المنجم للأغذية
56.75
(-0.35%) -0.20
صندوق البلاد للأسهم الصينية
12.38
(0.41%) 0.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
60.5
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية
124.4
(1.14%) 1.40
شركة الحمادي القابضة
34.92
(-0.34%) -0.12
شركة الوطنية للتأمين
14.73
(0.14%) 0.02
أرامكو السعودية
25.88
(0.31%) 0.08
شركة الأميانت العربية السعودية
20.5
(1.84%) 0.37
البنك الأهلي السعودي
39.98
(1.68%) 0.66
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
34.2
(2.09%) 0.70
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
اشترك الآن