الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الأحد, 26 أكتوبر 2025 | 4 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
+
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
10.7
(0.47%) 0.05
مجموعة تداول السعودية القابضة
193.4
(-2.72%) -5.40
الشركة التعاونية للتأمين
128
(-0.08%) -0.10
شركة الخدمات التجارية العربية
105.6
(0.38%) 0.40
شركة دراية المالية
5.64
(1.62%) 0.09
شركة اليمامة للحديد والصلب
37.68
(-0.26%) -0.10
البنك العربي الوطني
24.12
(0.75%) 0.18
شركة موبي الصناعية
12.96
(-3.28%) -0.44
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
36.52
(0.55%) 0.20
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
25
(2.88%) 0.70
بنك البلاد
29.06
(0.00%) 0.00
شركة أملاك العالمية للتمويل
12.86
(0.78%) 0.10
شركة المنجم للأغذية
57.6
(0.09%) 0.05
صندوق البلاد للأسهم الصينية
12.32
(0.82%) 0.10
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
60.3
(-0.08%) -0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية
123.4
(-0.24%) -0.30
شركة الحمادي القابضة
35.78
(0.68%) 0.24
شركة الوطنية للتأمين
14.66
(0.07%) 0.01
أرامكو السعودية
25.78
(-0.31%) -0.08
شركة الأميانت العربية السعودية
20.18
(1.05%) 0.21
البنك الأهلي السعودي
39
(0.00%) 0.00
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
33.72
(-1.46%) -0.50
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
اشترك الآن