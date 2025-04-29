نقرة واحدة على الجهاز توصلك لأفضل الاستشاريين الطبيين في السعودية

تستطيع في السعودية الوصول إلى أفضل الاستشاريين الطبيين في أي وقت، بنقرة واحدة عبر جهازك اللوحي، حيث يقدم مستشفى "صحة الافتراضي" أكبر مستشفى رقمي في العالم وأول مستشفى من نوعه في الشرق الأوسط خدماته للمرضى في السعودية إلكترونيا.

مستشفى صحة الافتراضي تأسس في 2022 وانطلق رسميا في فبراير 2023. واليوم يخدم أكثر من 170 مستشفى داخل السعودية ويستقبل نحو 480 ألف مريض سنويا في 34 تخصصا دقيقا وفرعيا، من خلال أكثر من 150 طبيبا وطبيبة من نخبة الاستشاريين في التخصصات النادرة والمعقدة.

يعتمد المستشفى على أحدث التقنيات، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الأشعة والتنبؤ بالحالات الخطرة، فيما يدعم الواقع المعزز العمليات الجراحية من أي مكان، والجولات السريرية الافتراضية لمتابعة مرضى العناية المركزة.

المستشفى حصل على الاعتماد الكندي الماسي، وسجل اسمه في موسوعة غينيس كأكبر مستشفى افتراضي على مستوى العالم.

يسهم مستشفى صحة الافتراضي في دعم رؤية السعودية 2030 عبر سد الفجوات الطبية في أبعد القرى والهجر.

كما أن منظومة صحة الافتراضي تتدخل أيضا في الحالات الحرجة عن بعد، وتدعم العمليات الجراحية، وتتكامل مع الإسعاف الوطني لضمان استقرار الحالة أثناء النقل.