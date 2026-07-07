تواجه الصناعة الألمانية تحديات غير مسبوقة، ما أثار تساؤلات حول مستقبل النموذج الصناعي الذي ارتبط لعقود بشعار "صنع في ألمانيا"، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة وتباطؤ في الأداء الصناعي.

ويقف قطاع السيارات في قلب التحديات، إذ يوظف نحو 780 ألف شخص، ويسهم بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 15% من الصادرات الألمانية، ما يجعله أحد أهم ركائز الاقتصاد في البلاد.

وتواجه شركات السيارات الألمانية تراجعاً في الأرباح، وسط تقارير عن خطط لإعادة الهيكلة قد تشمل إغلاق بعض المصانع وخفض آلاف الوظائف، في ظل انخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية واشتداد المنافسة العالمية.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الألماني أحد أضعف معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة خلال عام 2026، ما يعكس استمرار الضغوط على أكبر اقتصاد في أوروبا.

ويرجع خبراء هذا التراجع إلى 3 عوامل رئيسية، تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج، واستمرار التحديات البيروقراطية وبطء التحول الرقمي، إضافة إلى المنافسة المتسارعة من شركات السيارات الكهربائية الصينية التي عززت حضورها في الأسواق العالمية.

ورغم التحديات، يرى مراقبون أن ألمانيا تمتلك قاعدة صناعية قوية وخبرة طويلة في تجاوز الأزمات، ما يجعل المرحلة الحالية اختباراً لقدرتها على إعادة هيكلة قطاعها الصناعي وتعزيز تنافسيته في ظل التحولات العالمية المتسارعة.