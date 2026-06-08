هل يتحمل المسافرون تكلفة حرب إيران عبر زيادة أسعار التذاكر؟

حذّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي من تراجع أرباح شركات الطيران العالمية بشكل حاد خلال عام 2026، رغم تسجيل أعداد المسافرين مستويات قياسية.

وتشير التوقعات إلى انخفاض الأرباح من 45 مليار دولار إلى نحو 23 مليار دولار فقط، نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل، وعلى رأسها أسعار الوقود التي قد ترفع فاتورة القطاع العالمية إلى 350 مليار دولار هذا العام.

ورغم توقع وصول عدد المسافرين إلى 5.1 مليار مسافر حول العالم، فإن النمو في الطلب لا يبدو كافياً لتعويض القفزة في التكاليف، إذ لا تتجاوز الأرباح المتوقعة نحو 4.5 دولار لكل مسافر في المتوسط.

ودفعت الضغوط شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر وتقليص بعض الرحلات للحفاظ على هوامش الربح، بالتزامن مع استمرار تأخر تسليم الطائرات الجديدة الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وبينما يواجه القطاع واحدة من أصعب فتراته خلال السنوات الأخيرة، يبقى التساؤل مطروحاً حول قدرة شركات الطيران على استعادة ربحيتها، أم أن المسافرين سيتحملون العبء الأكبر عبر تذاكر أعلى تكلفة خلال السنوات المقبلة.