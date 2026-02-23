هل تمهد الصين لهيمنة اقتصادية وتقنية عالمية عبر الروبوتات البشرية؟

خلال أيام قليلة، اجتاحت مقاطع لروبوتات صينية تؤدي حركات الكونغفو وأخرى تنفذ تدريبات عسكرية بأسلحة منصات التواصل، في مشاهد اعتبرها محللون مؤشراً على بناء بنية تحتية قد تمهد لهيمنة اقتصادية عالمية، لا مجرد استعراض تقني عابر.

في 2025، استحوذت الصين على 90% من سوق الروبوتات البشرية عالمياً، ونصّبت نحو نصف مليون روبوت صناعي في مصانعها، أي ما يعادل 10 أضعاف ما نفذته الولايات المتحدة، فيما تستهدف شركة Unitree شحن 20 ألف روبوت هذا العام، بينما لا تزال Tesla بقيادة إيلون ماسك في نطاق عروض محدودة.

وبحسب Morgan Stanley، فإن محاولة تسلا تصنيع روبوتها Optimus دون مكونات صينية قد ترفع التكلفة إلى 3 أضعاف، ما يبرز سيطرة بكين على سلاسل التوريد والتصنيع المحلي الكامل، في وقت تمتلك فيه الولايات المتحدة برمجيات ذكاء اصطناعي متقدمة، بينما تحتكر الصين "الجسد" الصناعي الحامل لهذا الذكاء، مستنسخة أستراتيجيتها التي هيمنت بها سابقاً على أسواق البطاريات والسيارات الكهربائية.

وتحذر مؤسسة Carnegie Endowment for International Peace من أن كل روبوت يعمل في مصنع أو شارع يجمع كماً هائلاً من البيانات الواقعية لتغذية أجيال أكثر تطوراً، في ظل مصانع صينية تنتج سيارة كل 60 ثانية دون تدخل بشري، كما أن نشر بكين كلاباً روبوتية مسلحة على حدودها، يطرح تساؤلاً ملحاً حول ما إذا كان الغرب سيتحرك قبل فوات الأوان، إذ إن من يسيطر على الروبوتات اليوم قد يسيطر على مفاصل الاقتصاد غداً.