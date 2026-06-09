هروب السيولة يضرب الكريبتو.. 1.7 مليار دولار تتبخر في يوم واحد

يشهد سوق العملات الرقمية مرحلة إعادة تموضع واسعة، مع تراجع ثقة المستثمرين في آلاف المشاريع التي تفتقر إلى استخدامات حقيقية، بعد سنوات من الطفرة التي شهدها القطاع.

ففي حين يضم السوق أكثر من 10 ملايين عملة رقمية، لا تحظى سوى نحو 1700 عملة بتداولات فعلية ونشاط حقيقي، بينما تحولت ملايين العملات الأخرى إلى مشاريع محدودة التأثير أو اختفت بالكامل.

وتعرضت السوق لضغوط قوية خلال الفترة الأخيرة، إذ تراجعت Bitcoin بأكثر من 17% خلال شهر واحد، بينما سجلت العديد من العملات البديلة خسائر تراوحت بين 80% و90%، مع خروج بعضها من السوق نهائياً.

ويرى مراقبون أن سهولة إنشاء العملات الرقمية أسهمت في تضخم عدد المشاريع بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تشتيت السيولة وتراجع ثقة المستثمرين بالمشاريع التي تفتقر إلى قيمة اقتصادية واضحة أو قاعدة مستخدمين حقيقية.

وخلال 24 ساعة فقط، تمت تصفية مراكز استثمارية بقيمة 1.7 مليار دولار، في إشارة إلى تسارع خروج الأموال من الأصول عالية المخاطر وتوجهها نحو المشاريع الأكثر استقراراً واستخداماً.

كما تواجه بعض الشبكات الكبرى ضغوطاً متزايدة، إذ شهدت Cardano تراجعاً في عدد المطورين بنسبة 32% وانخفاضاً في الأموال المقفلة على الشبكة بنسبة 35%، فيما فقدت عملة ADA نحو 55% من قيمتها منذ بداية العام.

ورغم التراجعات، يواصل قطاع البلوكتشين تطوره، مع توسع استخدام العملات المستقرة ودخول المؤسسات المالية الكبرى إلى المجال، ما يعكس أن الأزمة الحالية ترتبط بفرز المشاريع والمبالغة في التقييمات أكثر من ارتباطها بمستقبل التقنية نفسها.

وبحسب خبراء القطاع، فإن سوق الكريبتو تمر حالياً بمرحلة تصفية وإعادة تموضع، حيث لم يعد المستثمرون يراهنون على الوعود، بل على المشاريع التي تمتلك استخدامات حقيقية وإيرادات ونماذج أعمال قابلة للاستمرار.