هروب الذهب من أمريكا.. تحولات الثقة تعيد رسم خريطة الاحتياطيات العالمية

تشهد حركة الذهب العالمية تحولًا لافتًا مع قيام فرنسا بإعادة كامل احتياطياتها البالغة 2437 طنًا من نيويورك إلى باريس، في خطوة وُصفت رسميًا بأنها "تحديث فني"، لكنها تعكس أبعادًا أعمق تتعلق بإدارة الأصول السيادية وتعزيز السيطرة المحلية على الاحتياطيات.

أحد أبرز الدوافع كان صفقة مالية ذكية، حيث باعت فرنسا سبائك قديمة في نيويورك واستبدلتها بأخرى جديدة وفق المعايير الأوروبية، محققة أرباحًا رأسمالية تُقدّر بـ13 مليار يورو، إلى جانب اختيار توقيت حساس يتزامن مع توترات متصاعدة بين أوروبا والولايات المتحدة، ما عزز القلق من الاحتفاظ بالأصول خارج الحدود.

التحرك لم يكن معزولًا، إذ سبقت ألمانيا بسحب 537 طنًا، وأعادت الهند 274 طنًا مع رفع التخزين المحلي إلى 66%، بينما واصلت الصين الشراء لمدة 16 شهرًا متتاليًا ليصل احتياطيها إلى 2308 أطنان، في مقابل بيع روسيا واستخدام تركيا جزءًا من احتياطياتها لدعم عملتها.

تعكس التحركات مشهدًا عالميًا جديدًا: الدول القوية تعزز احتياطياتها من الذهب وتعيدها إلى الداخل، بينما تضطر الاقتصادات المضغوطة للبيع، ما يؤكد أن الذهب لم يعد مجرد أصل احتياطي، بل تحول إلى أداة سيادية، وسط تساؤلات متزايدة حول استمرار الولايات المتحدة كمركز موثوق لتخزين ذهب العالم.