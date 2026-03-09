من يملك مخزون الطوارئ النفطي

عندما تتعطل خطوط الأنابيب أو تتوقف الناقلات أو تشتعل الحروب، البراميل فوق الأرض هي التي تنقذ السوق.

القصة تبدأ من الولايات المتحدة أكبر مخزون إستراتيجي في العالم 714 مليون برميل.

الرقم الثاني عالميًا، هو الصين، بإجمالي مخزونها الإستراتيجي نحو 511 مليون برميل موزعة على مواقع عدة، ثم اليابان. مخزون طوارئ يصل إلى 237 مليون برميل

في آسيا أيضًا، الهند تبني شبكة تخزين للطوارئ سعتها نحو 130 مليون برميل أحد أهم مواقعها مانجالورو.

أما في الشرق الأوسط، يبرز مركز الفجيرة في الإمارات مركز تخزين وتجارة عالمي بسعة تصل إلى 132 مليون برميل