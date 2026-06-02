لماذا يهرب المستثمرون من أكبر عملة مشفرة؟

تعاني عملة البيتكوين، التي تجاوزت قيمتها 126 ألف دولار في ذروتها، من خروج استثماري كبير مما يطرح تساؤلات حول مستقبلها. في الولايات المتحدة، شهدت صناديق البيتكوين الفورية تخارجات بلغت 2.8 مليار دولار عبر تسع جلسات متتالية، بالإضافة إلى تخارجات أخرى تجاوزت 2.1 مليار دولار في فترات سابقة. وخلال الأسبوع الأخير، غادر أكثر من 1.1 مليار دولار من الاستثمارات في البيتكوين.

تواجه العملة تحديات ليست فقط في سعرها، ولكن أيضاً في سلوك السوق تجاهها. فكلما اقتربت البيتكوين من مستوى 83 ألف دولار، تزايدت عمليات البيع بدلاً من الشراء، مما أدى إلى تحول مستوى الدعم إلى سقف سعري جديد. المؤسسات المالية بدأت في تقليص انكشافها على العملة، حيث خرجت آلاف الوحدات من المحافظ الاستثمارية الكبرى، وأصبح المستثمرون أكثر حذراً.

رغم الصعود الذي شهدته الأسواق العالمية، لم تستفد البيتكوين منه، ولم تقدم تصريحات دونالد ترمب الداعمة للعملات المشفرة أي دعم ملموس. التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب في الشرق الأوسط، والارتفاع في الدولار، وصعود عوائد السندات، وتصفية المراكز الممولة بالديون، ساهمت في خلق جو من القلق والبيع.

القصة لم تنتهِ بعد، لكن يبدو أن مرحلة الحماس للبيتكوين انتهت مؤقتاً. ما يحدد الاتجاه المقبل سيكون عودة التدفقات المؤسسية وقدرة البيتكوين على استعادة ثقة المستثمرين وكسر مستويات المقاومة التي تحاصرها منذ أشهر.