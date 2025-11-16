الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
في قصة تمتد لعقود، يبرز رجل واحد يتحول من مبرمج شاب إلى أحد أقوى الشخصيات في عالم التكنولوجيا والإعلام. ففي عام 1977، ترك طالب جامعي دراسته ليؤسس شركة برمجيات صغيرة باسم أوراكل، قبل أن تتحول لاحقاً إلى العمود الفقري لقواعد بيانات وكالة المخابرات الأمريكية، والبنوك، والحكومات، والجيوش حول العالم. اليوم، تمر بيانات الهواتف والحسابات البنكية للشركات والأفراد من خلال أنظمته، ما جعله ثاني أغنى رجل على وجه الأرض.

لكن المال والبرمجيات لم يعودا كافيين. فقد اتجه هذا الرجل نحو الإعلام، وفي عام 2024 اشترى استوديو باراماونت لابنه مقابل 8 مليارات دولار، ثم تقدم بعرض لشراء وارنر براذرز ديسكفري للسيطرة على شبكات مثل CNN وHBO، ورغم رفض العروض لم يتراجع. بعدها ظهرت الصفقة الأكبر: تيك توك. التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي يومياً، ويعتمد عليه نصف الشباب للحصول على الأخبار، تقف أمريكا أمام خيار حظره، بينما قد تتجه الصين لبيعه. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يرى أن الرجل يجب أن يكون جزءاً من الصفقة، واصفاً إياه بـ"وطني أمريكي عظيم".

الآن، بات يمتلك البيانات والبرمجيات، وقد يمتلك قريباً خوارزمية تيك توك السرية، وربما يضع يده على CNN وCBS. لم يجمع أحد قبله هذه القوة الهائلة، من قواعد بيانات CIA إلى شاشات ملايين المستخدمين. إنه الرجل الذي منحه ترمب لقب "المدير التنفيذي لكل شيء" واسمه: لاري إليسون.

