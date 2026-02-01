كيف يراهن ماسك على المال والتوقيت والسماء معا عبر طرح "سبيس إكس"

تدرس شركة SpaceX جمع نحو 50 مليار دولار عبر طرح عام أولي قد يكون من الأكبر في تاريخ وول ستريت، بتقييم يصل إلى 1.5 تريليون دولار، في خطوة تضع الشركة فوق أي طرح تقني سابق. ووفق معطيات متداولة، يُرجّح أن يتم الطرح في منتصف يونيو 2026، في توقيت اقترحه إيلون ماسك بعناية، ليتزامن مع اقتران فلكي نادر بين كوكبي المشتري والزهرة في 8 و9 يونيو، إضافة إلى قربه من عيد ميلاده في 28 يونيو، في إشارة رمزية تجمع بين الطموح والتوقيت المدروس.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن، تشير المعلومات إلى أن المديرة المالية لـ SpaceX بريت جونسن بدأت منذ ديسمبر 2025 محادثات مباشرة مع مستثمرين كبار لاستطلاع الجدول الزمني المحتمل والتقييم المستهدف. وتأتي الخطوة في وقت تحتاج فيه الشركة إلى سيولة ضخمة لتمويل مشاريع عالية الاستهلاك النقدي، وفي مقدمتها برنامج Starship، بالتوازي مع توسع شبكة Starlink عالميًا، التي تقترب عوائدها السنوية من 15.5 مليار دولار، إلى جانب الطلب المتصاعد من الحكومة الأمريكية على تقنيات الفضاء.

وبحسب التصورات الأولية، قد يُخصّص ما بين 70% و80% من الطرح للمؤسسات الاستثمارية الكبرى، مقابل 20% إلى 30% للمستثمرين الأفراد، مع خيار Greenshoe يتيح زيادة الأسهم بنسبة تصل إلى 15% في حال ارتفاع الطلب. وبذلك، لا يبدو الطرح المحتمل مجرد إدراج تقليدي، بل لحظة محسوبة بدقة يراهن فيها إيلون ماسك على تلاقي المال والتوقيت والطموح… وحتى السماء.