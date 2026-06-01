كيف هزمت شركات الخليج توقعات المحللين؟

في خضم الحرب والاضطرابات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، كان من المتوقع أن تتأثر الأسواق بشكل سلبي كبير. مع ذلك، تمكنت شركات الخليج من التفوق على توقعات المحللين بصورة أثارت الدهشة. تجاوز النفط حاجز الـ40% زيادة، وهو ما يعكس توتر الأسواق، ولكن لم يكن هذا هو المفاجأة الكبرى. فقد أظهرت نتائج أكثر من نصف الشركات الكبرى في السعودية والإمارات وقطر قدرة فائقة على التكيف مع الصدمة الجيوسياسية، متجاوزة بذلك توقعات المحللين.

على سبيل المثال، شهدت السعودية نموًا ملحوظًا في إيرادات الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل، ما أدى إلى تعزيز السيولة وزيادة الودائع وتحسين شهية الإنفاق. في الإمارات، سجلت شركة "ديوا" نتائج أرباح فاقت التوقعات بنسبة 38%. وحقق بنك الإمارات دبي الوطني وبنك قطر الوطني أداءً ماليًا لافتًا، حيث تجاوز الأول التوقعات بـ36%، بينما تفوق الثاني على تقديرات الإيرادات والأرباح معًا. كذلك، تمكنت البنوك السعودية من تسجيل أعلى أرباح فصلية في تاريخها.

تتجاوز القصة مجرد الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، لتشمل موانئ، وخطوط أنابيب، وخدمات لوجستية، وحلول رقمية، وبنية تحتية قوية. كل هذه العوامل ساهمت في امتصاص الصدمة وتحقيق نتائج مالية قوية. تبقى الرؤية المستقبلية معقدة، ففي حال انتهاء الحرب قد تنخفض أسعار النفط، وإذا استمرت قد ترتفع تكاليف التجارة والتمويل. ومع ذلك، الرسالة الأوضح هي قدرة شركات الخليج على تجاوز توقعات السوق في أصعب الأوقات.