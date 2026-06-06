كيف تحول الألماس الصيني إلى سلاح في سباق الذكاء الاصطناعي؟

الألماس الصناعي الصيني يشهد نقلة نوعية، حيث تحول من مجرد بديل للألماس الطبيعي إلى مادة استراتيجية تؤدي دوراً مهماً في صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة، بسبب قدراته الفائقة في توصيل الحرارة. الصين تنتج حوالي 22 مليون قيراط من الألماس الصناعي سنوياً، ما يعادل ثلثي الإنتاج العالمي، ويساهم بشكل كبير في سوق تقدر قيمته حالياً بأكثر من 25 مليار دولار، ويتوقع أن يتضاعف هذا السوق في السنوات القادمة.

التوسع في إنتاج الألماس هذا يعزز من قدرات المعالجات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، والتي تحتاج إلى حلول لتبديد الحرارة العالية الناتجة عن أداء مهامها المتقدمة. الألماس يفوق النحاس والألمنيوم في كفاءة نقل الحرارة، ما يجعله الخيار الأمثل لتبريد معالجات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الحديثة.

هذا التوجه يشمل تحدياً جديداً لمواد تقليدية مثل النحاس والألمنيوم، ويفتح آفاقاً جديدة في المجال التكنولوجي. ونتيجة لذلك، شهدت شركات الألماس الصناعي ارتفاعاً ملحوظاً في أسهمها، تجاوز في بعض الحالات 50% خلال أيام قليلة، ما يعكس مستوى الاهتمام الاستثماري والتحولات الجارية في هذا القطاع.

لكن هذه النقلة تثير أيضاً تساؤلات حول تأثيرها على الألماس الطبيعي وسوقه العالمي، حيث يشكل الإنتاج الصيني ضغطاً متزايداً على هذا السوق من إفريقيا إلى الهند. وهكذا، أصبح الألماس جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية المستقبلية للذكاء الاصطناعي، وركيزة في معركة تكنولوجية تتجاوز قيمتها تريليونات الدولارات.