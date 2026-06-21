كيف تحولت جدة التاريخية إلى ورشة اقتصادية مفتوحة؟

تشهد جدة التاريخية تحولاً لافتاً يجمع بين الحفاظ على التراث وتعزيز النشاط الاقتصادي، بعدما استقطبت 12.5 مليون زيارة خلال عام واحد، مع توفير نحو 10 آلاف فرصة وظيفية وإطلاق 120 فرصة استثمارية.

وشهدت المنطقة اعتماد 120 فرصة استثمارية خلال عام واحد، إلى جانب انطلاق 850 نشاطاً تجارياً جديداً، في إطار جهود تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز جاذبية المنطقة للمستثمرين والزوار.

وفي جانب الحفاظ على التراث، جرى تصنيف وحماية 717 مبنى تاريخياً، ودراسة وتوثيق 28 مبنى آخر، فيما أسفرت أعمال التنقيب في أكثر من 18 موقعاً أثرياً عن اكتشاف أكثر من 6700 قطعة أثرية.

كما شملت أعمال التطوير رفع كفاءة 48 ألف متر مربع من المساحات والمرافق العامة، إلى جانب ترميم 30 مبنى تراثياً على مساحة تتجاوز 24 ألف متر مربع، مع إعادة استخدام أكثر من 2600 متر مربع من الحجر المرجاني في مشاريع الترميم.

وتعكس الإنجازات تحول جدة التاريخية من موقع يروي الماضي إلى نموذج يجمع بين صون الهوية التاريخية وتحويل التراث إلى محرك للاستثمار والسياحة، بما يسهم في خلق فرص العمل وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنطقة دون المساس بأصالتها.