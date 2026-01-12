الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.06
(-0.49%) -0.04
مجموعة تداول السعودية القابضة148.7
(5.24%) 7.40
الشركة التعاونية للتأمين119.3
(4.28%) 4.90
شركة الخدمات التجارية العربية126
(5.26%) 6.30
شركة دراية المالية5.07
(-1.36%) -0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.06
(-0.22%) -0.08
البنك العربي الوطني21.44
(1.08%) 0.23
شركة موبي الصناعية11
(-1.79%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.34
(-2.20%) -0.66
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.42
(-0.41%) -0.08
بنك البلاد24.95
(-0.52%) -0.13
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(1.63%) 0.18
شركة المنجم للأغذية52.95
(0.86%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.25
(1.49%) 0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية113.9
(-0.70%) -0.80
شركة الحمادي القابضة27.48
(0.51%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين13.25
(1.45%) 0.19
أرامكو السعودية24.92
(2.72%) 0.66
شركة الأميانت العربية السعودية16.44
(-0.42%) -0.07
البنك الأهلي السعودي42
(2.69%) 1.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.92
(-0.14%) -0.04

"كنز الشمال" في جرينلاند حقيقة أم مجرد وهم جيولوجي؟

الاثنين 12 يناير 2026 21:4 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب

تقع جزيرة جرينلاند في قلب النقاشات الجيوسياسية، وبينما يتحدث البعض عنها ككنز مستقبلي لموارد الأرض، يكمن الواقع في الجغرافيا المعقدة والحقائق الاقتصادية القاسية.

تشتهر الجزيرة بمساحتها التي تبدو ضخمة على الخرائط، ولكن الواقع يبين أنها أصغر بكثير مما نتصور، حيث تبلغ مساحتها 2.16 مليون كيلومتر مربع. الأخطاء في الخرائط التقليدية مثل "إسقاط مركاتور" تساهم في تضخيم حجمها الوهمي.

فيما يخص الثروات المعدنية، رغم الحديث السياسي عن جرينلاند كبديل محتمل للصين في صادرات المعادن النادرة، إلا أن الواقع مغاير. وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تبلغ الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاستخراج حوالي 1.5 مليون طن فقط، وهو رقم بعيد عن الطموحات الجيوسياسية التي تروّج لاستغلال المعادن.

التحديات اللوجستية والبيئية تضاف إلى العقبات، حيث يغطي الجليد 80% من مساحة جرينلاند، بسمك يصل إلى 3 كيلومترات، ما يجعل استخراج الموارد عملية باهظة التكاليف، تصل إلى ثلاثة أضعاف التكلفة في كندا أو أستراليا. وتصاعدت التعقيدات مع قرار الحكومة في عام 2021 بوقف تراخيص التنقيب عن النفط لدواع بيئية، مما دفع بمئات ملايين البراميل المتوقعة إلى حالة من التجميد.

يرى المحللون أن جرينلاند ليست بالكنز الذهبي الذي يُصوَّر، بل هي بمثابة تحدٍ جغرافي صعب، ورغم التنافس الدولي عليها، تبدو وكأنها استثمار مؤجل يعتمد على ذوبان الجليد، مستقبل غير مضمون في ظل الظروف الحالية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية