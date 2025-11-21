الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
سوق السعودية
10,793.06
-0.82%
-89.12
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
9.27
(-0.86%) -0.08
مجموعة تداول السعودية القابضة
175.6
(-4.04%) -7.40
الشركة التعاونية للتأمين
122.7
(0.25%) 0.30
شركة الخدمات التجارية العربية
117.2
(-1.84%) -2.20
شركة دراية المالية
5.52
(-0.54%) -0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب
35.04
(-0.45%) -0.16
البنك العربي الوطني
22.04
(-2.04%) -0.46
شركة موبي الصناعية
11.19
(-3.53%) -0.41
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
31.28
(-2.19%) -0.70
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
22.5
(-0.44%) -0.10
بنك البلاد
26.28
(-1.05%) -0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل
11.91
(-0.50%) -0.06
شركة المنجم للأغذية
54.45
(-0.09%) -0.05
صندوق البلاد للأسهم الصينية
11.96
(0.76%) 0.09
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
55.55
(-0.36%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية
117.2
(0.17%) 0.20
شركة الحمادي القابضة
29.34
(-1.94%) -0.58
شركة الوطنية للتأمين
13.59
(-1.59%) -0.22
أرامكو السعودية
24.81
(-1.70%) -0.43
شركة الأميانت العربية السعودية
18.26
(-0.87%) -0.16
البنك الأهلي السعودي
37.2
(0.00%) 0.00
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
30.66
(-1.79%) -0.56
شركة أم القرى ترفع الغرف الفندقية المطورة في وجهة مسار مكة إلى 9700 غرفة
الجمعة 21 نوفمبر 2025 18:25
|
1 دقائق قراءة
