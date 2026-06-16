سوق الشوكولاتة في السعودية يتجه إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2030

تشير التقديرات إلى أن سوق الشوكولاتة في السعودية مرشح للوصول إلى نحو 1.5 مليار دولار بحلول 2030، في ظل نمو الطلب المحلي وتوسع الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، وفق بيانات معرض جدة الدولي للقهوة والشوكولاتة.

وتستورد المملكة سنوياً أكثر من 120 مليون كيلوجرام من الشوكولاتة، ما يعكس قوة الاستهلاك المحلي، فيما تتصدر دول الاتحاد الأوروبي قائمة الموردين بقيمة 111.9 مليون دولار، تليها تركيا بنحو 41.3 مليون دولار، إلى جانب واردات من المملكة المتحدة والإمارات.

وفي المقابل، بدأت السعودية تعزيز حضورها في أسواق التصدير، إذ بلغت صادراتها من الشوكولاتة خلال عام 2023 نحو 3.2 ملايين دولار، بإجمالي تجاوز 433 ألف كيلوجرام.

كما يضم القطاع أكثر من ألف مصنع للشوكولاتة، يقع نحو ثلثها في الرياض، وتغطي المصانع المحلية ما يقارب 50% من احتياجات السوق.

ويعزز افتتاح مصنع Nestlé لتصنيع الشوكولاتة محلياً باستثمارات تبلغ 7 مليارات ريال، ثقة الشركات العالمية بالسوق السعودية، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة استثمارية رئيسية لصناعة الأغذية في المنطقة.