سباق "بوينج" و"إيرباص" يتحول إلى شبه صراع .. والرابح "رولز رويس"

تشهد صناعة الطيران سباقاً محموماً بين شركتي بوينج وإيرباص، حيث يتساءل العالم: من يبيع أكثر ومن يسيطر على السماء؟ لكن الفائز الحقيقي في هذا السباق ليست شركات الطائرات نفسها، بل شركة المحركات رولز-رويس، التي ارتفع سهمها بنسبة 95% خلال عام 2025. رولز-رويس لا تنافس بوينج ولا إيرباص مباشرةً، بل تزود كلا الطرفين بمحركاتها، حيث تسيطر على حوالي 50% من سوق طائرات الركاب عالمياً.

مع إيرباص، تمتلك رولز رويس عقوداً حصرية لتوريد محركات للطرازات A350 وA330neo. أما مع بوينج، فإنها تزود محركات لطائرة 787. السر الحقيقي وراء نجاح رولز-رويس ليس فقط في بيع المحركات، بل في خدمة ما بعد البيع، حيث أن كل ساعة طيران تعني صيانة مدفوعة وعقوداً تتراوح مدتها من 20 إلى 30 عامًا، وذلك ضمن نموذج يُعرف بـ"القوة بالساعة".

بناءً على ذلك، قامت رولز-رويس برفع توقعات أرباحها التشغيلية لعام 2025، مع دفتر طلبات للطائرات المدنية بلغ 1,843 محركًا، مما يشير إلى نمو قطاع الطيران واستفادة الشركة من هذا النمو.

في خضم الصراع بين بوينج وإيرباص حول من سيبيع أكثر، يبقى المحرك هو المنتصر الدائم، حيث تستمر رولز-رويس في تحقيق الأرباح والسيطرة على السوق.