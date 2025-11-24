الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب، تحوّلت الأصول المشفّرة إلى عنصر غيّر ثروة عائلته. والآن تتلقى العائلة وكذلك المؤيدين، درساً سريعاً في التقلبات الجامحة المتأصلة في العملات الرقمية.

تراجعت قيمة العملة الرقمية المرتبطة باسم ترمب بنحو الربع منذ أغسطس. كما فقدت حصة إريك ترمب في مشروع لتعدين "بيتكوين" نحو نصف قيمتها من ذروتها. وتقبع أسهم شركة ترمب للتواصل الاجتماعي، التي بدأت بتجميع "بيتكوين" هذا العام، قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق.

هذه الموجة من البيع تأتي ضمن هبوط أوسع محا أكثر من تريليون دولار من قيمة عالم الأصول الرقمية. وتراجعت ثروة عائلة ترمب إلى نحو 6.7 مليار دولار، بعد أن بلغت 7.7 مليار دولار في أوائل سبتمبر، وفق مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، وهو انخفاض يرتبط بشكل كبير بمحفظتهم المتنامية من مشاريع العملات المشفّرة.

