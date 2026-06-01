بنك استثماري عالمي يحدد هوية بطل كأس العالم

من سيرفع كأس العالم 2026؟ هذا السؤال يثير الفضول والتكهنات بين جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم. في خطوة غير تقليدية، دخل بنك جولدمان ساكس، المؤسسة المالية العالمية، على خط التوقعات بتحديد هوية بطل النسخة المقبلة من البطولة.

وفقًا لتحليل شامل قام به البنك لأكثر من 20 ألف مباراة دولية منذ عام 1978، تبرز إسبانيا كمرشحة رئيسية للفوز باللقب بنسبة 26%. تأتي بعدها فرنسا بنسبة 19% ثم الأرجنتين، حاملة اللقب الحالي، بنسبة 14%، حيث يواجه غالبًا الفريق الفائز بالنسخة السابقة صعوبات في الحفاظ على لقبه. أما البرازيل، فقد سجلت نسبة 8% فقط، بينما حصلت كل من إنجلترا وهولندا على نسبة 5%.

يعتمد نموذج جولدمان ساكس على مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك تصنيفات القوة وعدد الأهداف المسجلة ونتائج المباريات الأخيرة، إلى جانب العوامل الجغرافية والارتفاع عن سطح البحر. يتوقع النموذج نصف نهائي قوي يجمع بين إسبانيا وفرنسا من جهة، والأرجنتين والبرازيل من جهة أخرى. بحسب الأرقام، يُرجح أن تقام المباراة النهائية في نيويورك، متوقعة مباراة بين إسبانيا والأرجنتين حيث تميل الكفة لصالح المنتخب الإسباني.

في الخلفية، تتمنى الجماهير مواجهة ختامية بين الأرجنتين والبرتغال تحمل لقاء بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وربما يكون الأخير في كأس العالم. ورغم هذه التحليلات، تظل كرة القدم بعيدة عن التوقعات الحسابية، محتفظة بسحرها كأجمل بطولة رياضية عالمية.