استغل الأمير الوليد بن طلال موجة الهبوط الحاد التي تعرض لها سهم شركة "لوسيد" العاملة في صناعة السيارات الكهربائية، بعدما تراجع بنحو 57% وسط شائعات عن إفلاس الشركة، ليضخ نحو 99.6 مليون دولار بمتوسط 5.11 دولار للسهم، رافعًا حصته إلى 5%.

ومع نفي الشركة شائعات الإفلاس واستعادة السهم جزءًا من خسائره، ارتفع إلى نحو 7.90 دولار، ما رفع القيمة السوقية إلى أكثر من 3 مليارات دولار، محققًا مكاسب ورقية تجاوزت 50% على استثماره خلال أسابيع.

ويعكس التحرك استراتيجية استثمارية تقوم على اقتناص الفرص في أوقات الذعر، عبر التركيز على القيمة المستقبلية للشركات بدلًا من التقلبات قصيرة الأجل، وهي منهجية اشتهر بها الوليد بن طلال في عدد من استثماراته السابقة.