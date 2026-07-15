تتجه السعودية إلى تبسيط تجربة السفر عبر إطلاق تأشيرة الباقات السياحية المتكاملة، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات زيارة المملكة وتعزيز نمو القطاع السياحي. ويتيح النظام الجديد للسائح الحصول على التأشيرة ضمن باقة متكاملة تشمل تذاكر السفر والإقامة والبرامج والأنشطة السياحية، وذلك من خلال شركات سفر مرخصة، بدلًا من ترتيب كل خدمة بشكل منفصل.

ومن المقرر تطبيق المبادرة خلال مرحلة تجريبية، على أن تخضع للتقييم والتطوير قبل اعتمادها بصورة كاملة، بما يسهم في توفير تجربة أكثر سهولة وربط السائح مباشرة بمختلف مكونات القطاع السياحي.

وتأتي الخطوة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، إذ ارتفع عدد المنشآت السياحية في السعودية إلى 177 ألف منشأة خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة 9% على أساس سنوي، فيما تجاوز عدد مرافق الضيافة المرخصة 6100 مرفق، من بينها نحو 3 آلاف فندق.

كما تعكس مؤشرات الإنفاق هذا الزخم، إذ بلغ إنفاق السياح الأجانب 44.3 مليار ريال خلال الربع الأول من 2026، بينما استحوذت السعودية على 46% من إجمالي الإنفاق السياحي في الشرق الأوسط خلال 2025. وفي الوقت نفسه، برزت العلا كواحدة من أبرز الوجهات السياحية، بعد أن قفز إنفاق الزوار فيها بأكثر من 300% بين عامي 2021 و2025 ليصل إلى 2.45 مليار ريال، ما يعزز أهمية تأشيرة الباقات السياحية المتكاملة في دعم استدامة نمو القطاع وجذب مزيد من الزوار.