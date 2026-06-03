الرياض تجرّب سلاحًا جديدًا ضد الاختناقات المرورية

تُجَرِّب الرياض سلاحًا جديدًا لمواجهة الاختناقات المرورية، بفضل خطة مبتكرة تهدف إلى تحسين مرونة العمل وانسيابية التنقل في المدينة المتسارعة النمو. تُستقبل شوارع الرياض يوميًا ملايين الرحلات، ومع كل توسع عمراني جديد، يُصبح الوقت موردًا لا يقل أهمية عن الطرق والجسور.

بادرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإطلاق مبادرة ساعات العمل المرنة في ستة مواقع عمل رئيسية، بمشاركة أكثر من خمسين جهة في المرحلة الأولى. تدور الفكرة حول توزيع ساعات الحضور والانصراف على فترات متعددة تمتد لأربع ساعات، بهدف تقليل الضغط على الطرق في أوقات الذروة وتحسين كفاءة التنقل داخل العاصمة.

تشمل المبادرة مناطق حيوية مثل كافد، المدينة الرقمية، حي السفارات، ليسن فالي، غرناطة بزنس، وواجهة روشن. هذا التوزيع الزمني يتيح استخدامًا أكثر كفاءة للبنية التحتية القائمة، مما يقلل الحاجة لبناء طرق جديدة. تتجاوز الرؤية الأكبر للمبادرة هذه المواقع المحددة، إذ تسعى الرياض لبناء منظومة متكاملة لإدارة الحركة تشمل تطوير المترو، الحافلات، الحلول التنظيمية الذكية، وإعادة تصميم أنماط التنقل والعمل.