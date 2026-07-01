سلّطت أزمة نقص العمالة في مزارع الألبان الأمريكية الضوء على التحديات التي تواجه سياسات الهجرة، بعدما دفعت الحاجة إلى العمالة الزراعية المستمرة نحو توسيع مسارات استقدام العمال الأجانب، رغم الخطاب الداعي إلى تشديد القيود على الهجرة.

وتعود المشكلة إلى أن برنامج تأشيرات H-2A visa program صُمم أساساً لخدمة الأعمال الزراعية الموسمية، في حين تعتمد مزارع الألبان على العمالة طوال أيام السنة، ما جعلها تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها التشغيلية.

وخلال 2025، وافقت الولايات المتحدة على نحو 398 ألف تأشيرة ضمن البرنامج، بزيادة بلغت 45% مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، إلا أن مزارع الألبان واصلت تسجيل نقص في العمالة، ما أثار مخاوف من تأثير ذلك على الإنتاج وأسعار منتجات الألبان.

وأدى الوضع إلى ضغوط متزايدة لإيجاد حلول قانونية تتيح للمزارع استقطاب العمالة الأجنبية اللازمة لاستمرار الإنتاج، في خطوة عكست التوازن الصعب بين متطلبات الاقتصاد وسياسات الهجرة.

وأثارت التطورات جدلاً داخل الأوساط السياسية، إذ يرى مؤيدو تشديد الهجرة أن توسيع برامج استقدام العمالة يتعارض مع أهداف الحد من الهجرة، بينما يؤكد قطاع الزراعة أن استمرار الإنتاج يتطلب توفير العمالة التي يصعب تعويضها محلياً.

وتبرز القضية كيف يمكن للاعتبارات الاقتصادية وسوق العمل أن تفرض تعديلات على السياسات، عندما تصبح استمرارية الإنتاج والأمن الغذائي أولوية تتجاوز الاعتبارات السياسية.