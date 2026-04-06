الاثنين, 6 أبريل 2026 | 18 شَوَّال 1447
أكواريبيا القدية: تجربة مائية عالمية تعيد تعريف الترفيه في السعودية

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الاثنين 6 أبريل 2026 23:14 |1 دقائق قراءة
تقع أكواريبيا في قلب القدية كأكبر منتزه ألعاب مائية في الشرق الأوسط، على مساحة 250 ألف متر مربع، وتضم 8 مناطق ترفيهية و22 لعبة وتجربة مائية مستوحاة تصاميمها من طبيعة السعودية الفريدة.

ولا تقتصر أكواريبيا على الألعاب فقط، بل تقدم تجربة متكاملة للزوار من لحظة الدخول حتى المغادرة، مع مرافق وخدمات تجعل الزيارة ممتعة ومريحة لجميع الفئات.

ومن أبرز ما يميزها وجود أول مسبح مخصص لركوب الأمواج في السعودية، إلى جانب واحدة من أكبر البحيرات الاصطناعية في العالم، ما يضيف بعدًا استثنائيًا لتجارب المغامرة والترفيه.

وتوفر الوجهة خيارات متنوعة تناسب الجميع، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 350 ريال، والاشتراك السنوي يقارب 1200 ريال، إضافة إلى كبائن خاصة للعائلات والمجموعات بأسعار بين 1400 و2400 ريال، مع مطاعم ومتاجر ومناطق متعددة مثل "كامل روك" و"ويف وادي" و"سيرف لاغون" و"فابر كانيون"، في تجسيد واضح لتحول قطاع الترفيه في السعودية.

القديةالسياحة السعوديةالرياضالترفيهالمملكة العربية السعودية
