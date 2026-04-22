أرامكو تتصدر المشهد: مليون ريال كل 20 ثانية يعكس قوة الحجم وكفاءة الأداء

هل تعلم أن أرامكو السعودية تحقق مليون ريال مبيعات كل 20 ثانية خلال العام الماضي؟ رقم يعكس ضخامتها التشغيلية، فخلال وقت قصير كفنجان قهوة تكون الشركة قد أضافت مليونًا جديدًا إلى إيراداتها.

وعند المقارنة، نجد أن شركات مثل معادن تحتاج نحو 14 دقيقة لتحقيق نفس الرقم، بينما تستغرق مجموعة صافولا قرابة 20 دقيقة، وفي القطاع المصرفي يحقق مصرف الراجحي المليون خلال نحو 9 دقائق، فيما يبلغ متوسط الشركات المدرجة في السوق السعودية نحو 26 دقيقة.

التباين طبيعي ويعكس اختلاف طبيعة القطاعات، لكن قراءة الأرقام لا تكتمل دون النظر إلى الكفاءة، فالبنوك تعتمد على جودة الأصول وهوامش الربحية، بينما تواجه الشركات الصناعية تحديات تكاليف التشغيل رغم ضخامة الإيرادات.

في المحصلة، سرعة تحقيق الإيرادات تعكس حجم الأعمال، لكن استدامة الأرباح ترتبط بالكفاءة، ما يجعل تقييم الشركات قائمًا على معادلة متكاملة بين الحجم والأداء، حيث لا يروي رقم واحد القصة كاملة.