62 موسيقيا في روما ينهون جولة "روائع الأوركسترا السعودية" الـ 11

اختتمت هيئة الموسيقى حفل "روائع الأوركسترا السعودية" في العاصمة الإيطالية روما، الذي أقيم على ساحة فينوس في "حديقة الكولوسيوم الأثرية" برعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وبمشاركة الفنان العالمي أندريا بوتشيلي.

الحفل جمع 32 موسيقيا من الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، بجانب 30 من أوركسترا "فونتان دي روما"، في عرض موسيقي مشترك عكس التبادل الثقافي، بقيادة المايسترو الإيطالي العالمي مارشيلوروتا، كما تضمن مجموعة مختارة من الأعمال السعودية والإيطالية والعالمية، جمعت بين الألحان الوطنية والتوزيعات الأوركسترالية.

استعرض الحفل أشهر الفنون الأدائية السعودية وهي عرضة وادي الدواسر، وفن الخطوة والفن الينبعاوي، قدّمها 55 مؤديًا تحت مظلة هيئةالمسرح والفنون الأدائية في إطار تحقيق أهدافها الرامية لإبراز تنوع الفنون الأدائية التقليدية السعودية.

كما شهد مقطوعة موسيقية بعنوان "الحِجر وروما" من كلمات المؤرخ والباحث الدكتور سليمان الذيب، عكست عمق الروابط الثقافية بين السعودية وإيطاليا، وتستلهم إرث الحضارتين، في تجربة فنّية تجسّد امتداد الحوار الثقافي عبر الزمن، وتؤكد دور الموسيقى في مدّ جسور التواصل بين الشعوب والحضارات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات قائمة على الشراكة والاستقرار والتقدير الثقافي المتبادل.

الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى باول باسيفيكو أوضح، أن تقديم "روائع الأوركسترا السعودية" في روما يعد محطة استثنائية في مسيرة الموسيقى السعودية، ورمزا يعكس عمق الحوار الثقافي، ومن خلال هذا اللقاء الفني الذي يجمع الموسيقيين السعوديين بأوركسترا "فونتان دي روما"على أحد أعرق المعالم التاريخية، نسعى إلى تقديم الموروث الموسيقي الوطني إلى جمهور عالمي، وترسيخ شراكات إبداعية مستدامة تسهم في تشكيل مستقبل منظومتنا الموسيقية".

فيما أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية الدكتور محمد علوان، أهمية هذه المشاركة التي جسّدت امتزاجًا بين عراقة المسرح الروماني بوصفه رمزًا حضاريًا عالميًا، وعراقة الفنون الأدائية التقليدية بوصفها هويّة وطنية، وقدّمت الثقافة السعودية بطابع فني يُبرز حضورها الدولي، ويسهم في تعزيز التواصل الثقافي.

يأتي حفل روما ضمن جهود "روائع الأوركسترا السعودية" في تعزيز الحضور الثقافي للمملكة عالميا، وتمكين الفنانين السعوديين من التفاعل مع الجمهور العالمي، والاحتفاء بالهوية الموسيقية السعودية وإبرازها، فيما تواصل هيئة الموسيقى دعم نمو منظومة موسيقية مستدامة في المملكة.