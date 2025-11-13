أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية" عن وصول أول رحلة أوروبية مباشرة إلى مطار البحر الأحمر الدولي قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية على متن شركة الطيران الفاخرة "بي أوند"، لتسجّل محطة جديدة في مسيرة تطور السياحة السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030.

تهدف الرحلة إلى تعزيز الربط الجوي بين أوروبا وساحل البحر الأحمر السعودي، ما يتيح للمسافرين الأوروبيين استكشاف وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا" بسهولة والاستمتاع بتجارب سياحية فاخرة ومستدامة.

جرى تدشين الخط الجديد خلال حفل توقيع أقيم ضمن فعاليات "قمة السياحة العالمية TOURISE" في الرياض، في حدث عكس روح التعاون بين الشركاء الذين يقودون حقبة جديدة من السفر الفاخر إلى المملكة.

أوضح جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية، أن إطلاق الخط المباشر من ميلانو يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ موقع المملكة كوجهة عالمية للسياحة الفاخرة، مؤكداً أن المشروع يجسد التزام الشركة بالابتكار والاستدامة.

قال تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بي أوند": "نفخر بكوننا أول شركة طيران تربط ميلانو مباشرة بوجهتي (البحر الأحمر) و(أمالا)، اللتين تجسدان رؤيتنا لتجارب السفر الفاخر والمستدام".

وتُسيّر شركة "بي أوند" رحلاتها الجديدة بمعدل رحلتين أسبوعياً دون توقف، باستخدام طائرات "إيرباص A320" المجهزة بالكامل بمقاعد مسطحة لتوفير أقصى درجات الراحة للمسافرين الباحثين عن الفخامة.

من جهته، قال أندرو تايلر سميث، الرئيس التنفيذي لمطار "البحر الأحمر الدولي": "يسعدنا أن نرحب بشركة بي أوند بصفتها أول ناقل جوي يقدم رحلات مباشرة من أوروبا إلى وجهتي (البحر الأحمر) و(أمالا). ومع توسع شبكة المطار المتنامية، نفخر بشراكتنا مع شركات الطيران العالمية التي تشاركنا رؤيتنا في جعل المملكة وجهة رائدة للسياحة الفاخرة المتجددة".