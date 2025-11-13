الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.29
(0.76%) 0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة189.8
(-0.11%) -0.20
الشركة التعاونية للتأمين126.6
(-2.47%) -3.20
شركة الخدمات التجارية العربية103.1
(-3.64%) -3.90
شركة دراية المالية5.5
(0.36%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب36
(-0.94%) -0.34
البنك العربي الوطني22.25
(-0.80%) -0.18
شركة موبي الصناعية10.29
(-4.72%) -0.51
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.98
(-1.78%) -0.58
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.91
(0.93%) 0.21
بنك البلاد27.32
(-0.29%) -0.08
شركة أملاك العالمية للتمويل12.16
(-1.78%) -0.22
شركة المنجم للأغذية53.75
(-0.56%) -0.30
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.31
(-1.83%) -0.23
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.2
(-0.51%) -0.60
شركة الحمادي القابضة29.34
(-1.41%) -0.42
شركة الوطنية للتأمين13.74
(-0.15%) -0.02
أرامكو السعودية25.74
(0.63%) 0.16
شركة الأميانت العربية السعودية18.28
(-0.44%) -0.08
البنك الأهلي السعودي37.98
(0.48%) 0.18
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.84
(-0.39%) -0.12
سياحة وترفيه

أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية" عن وصول أول رحلة أوروبية مباشرة إلى مطار البحر الأحمر الدولي قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية على متن شركة الطيران الفاخرة "بي أوند"، لتسجّل محطة جديدة في مسيرة تطور السياحة السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030.

تهدف الرحلة إلى تعزيز الربط الجوي بين أوروبا وساحل البحر الأحمر السعودي، ما يتيح للمسافرين الأوروبيين استكشاف وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا" بسهولة والاستمتاع بتجارب سياحية فاخرة ومستدامة.

جرى تدشين الخط الجديد خلال حفل توقيع أقيم ضمن فعاليات "قمة السياحة العالمية TOURISE" في الرياض، في حدث عكس روح التعاون بين الشركاء الذين يقودون حقبة جديدة من السفر الفاخر إلى المملكة.

أوضح جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية، أن إطلاق الخط المباشر من ميلانو يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ موقع المملكة كوجهة عالمية للسياحة الفاخرة، مؤكداً أن المشروع يجسد التزام الشركة بالابتكار والاستدامة.

قال تيرو تاسكيلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بي أوند": "نفخر بكوننا أول شركة طيران تربط ميلانو مباشرة بوجهتي (البحر الأحمر) و(أمالا)، اللتين تجسدان رؤيتنا لتجارب السفر الفاخر والمستدام".

وتُسيّر شركة "بي أوند" رحلاتها الجديدة بمعدل رحلتين أسبوعياً دون توقف، باستخدام طائرات "إيرباص A320" المجهزة بالكامل بمقاعد مسطحة لتوفير أقصى درجات الراحة للمسافرين الباحثين عن الفخامة.

من جهته، قال أندرو تايلر سميث، الرئيس التنفيذي لمطار "البحر الأحمر الدولي": "يسعدنا أن نرحب بشركة بي أوند بصفتها أول ناقل جوي يقدم رحلات مباشرة من أوروبا إلى وجهتي (البحر الأحمر) و(أمالا). ومع توسع شبكة المطار المتنامية، نفخر بشراكتنا مع شركات الطيران العالمية التي تشاركنا رؤيتنا في جعل المملكة وجهة رائدة للسياحة الفاخرة المتجددة".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية