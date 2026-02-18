وزير السياحة: السعودية تواصل تطوير قطاع الضيافة في مختلف المناطق

قال وزير السياحة أحمد الخطيب إن السعودية تواصل العمل على تطوير قطاع الضيافة في مختلف المناطق، بما يضمن تقديم تجارب إقامة متنوعة ترتقي بتجربة الزائر، وتدعم النمو المستدام لقطاع السياحة، لا سيما في المدن ذات الأهمية الدينية والتاريخية، جاء ذلك خلال افتتاحه فندق راديسون المدينة اليوم.

وأوضح الخطيب أن افتتاح فندق راديسون المدينة المُمكّن من صندوق التنمية السياحي – المُمكّن الوطني للقطاع السياحي في السعودية، يظهر التزام الصندوق بتمكين مشاريع نوعية تلبي احتياجات الزوار، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود تعزيز البنية التحتية لقطاع الضيافة في المدينة المنورة، ورفع جاهزيتها لاستقبال الزوار، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات السياحية وتطوير المعروض السياحي.

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري أن الصندوق يواصل أداء دوره كمُمكّن وطني للقطاع السياحي، من خلال دعم المشاريع التي تُحدث أثرًا اقتصاديًا وتنمويًا ملموسًا، مبينًا أن افتتاح الفندق يمثل نموذجًا لدور الصندوق في تمكين الاستثمارات السياحية المتنوعة، ودعم القطاع الخاص لتطوير مشاريع فندقية تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز جودة الحياة في المدينة المنورة.

أثر اقتصادي وتنشيط الحركة السياحية

ويُسهم افتتاح الفندق في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، ودعم منظومة السياحة والضيافة، وتعزيز جاهزية المدينة المنورة لاستقبال أعداد متزايدة من الزوار والمعتمرين خلال السنوات المقبلة، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب السياحي.

ويمتد فندق راديسون المدينة، المصنّف من فئة 4 نجوم، على مساحة تتجاوز 2,300 متر مربع، ويضم 165 غرفة فندقية بجانب مسجد قباء، فيما يبعد نحو 12 دقيقة بالسيارة من المسجد النبوي الشريف، و20 دقيقة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي. ويشمل الفندق مطعمًا يستقبل النزلاء والزوار، ومساحات مخصصة للاجتماعات والفعاليات، إضافة إلى مرافق رياضية، ما يجعله خيارًا مناسبًا لزوار المدينة والمعتمرين.

محفظة استثمارية واسعة في المدينة المنورة

ويأتي المشروع ضمن محفظة المشاريع السياحية التي يُمكّنها صندوق التنمية السياحي في منطقة المدينة المنورة ومختلف مناطق السعودية، حيث أسهم الصندوق في تمكين أكثر من 130 مشروعًا سياحيًا في المدينة المنورة، بإجمالي إسهام يتجاوز 1.5 مليار ريال، وبطاقة استيعابية تزيد على 2,100 غرفة فندقية، تأكيدًا لدوره في تمكين الاستثمارات السياحية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز إسهام قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني.