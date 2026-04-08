نمو لافت للسياحة المحلية في السعودية خلال الربع الأول

بلغ عدد السياح المحليين في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 28.9 مليون سائح، محققًا نموًا يقدر بنحو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لما كشفته البيانات الأولية لوزارة السياحة السعودية اليوم.

في حين وصل إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية 34.7 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، بزيادة تقدر بنحو 8%، ما يعكس قوة الطلب المحلي واستمراره في دعم القطاع السياحي في المملكة.

مرونة القطاع في مواجهة التحديات

يأتي النمو في ظل تقلبات المشهد الإقليمي، ما يؤكد تنوع محركات الطلب السياحي، وقدرة قطاع السياحة السعودي على التكيف مع الأزمات وضمان استقرار الأسواق وتدفق السياح.

إجمالي السياح والإنفاق في السعودية

كشفت بيانات وزارة السياحة أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج إلى السعودية يقدر بنحو 37.2 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026، فيما يقدر إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بنحو 82.7 مليار ريال.

معدلات الإشغال في مرافق الضيافة

أظهرت بيانات الربع الأول أن معدل الإشغال في مرافق الضيافة السياحية بلغ نحو 59%، وتصدرت المدينة المنورة أعلى الوجهات في معدل الإشغال بنحو 82%، تلتها مكة المكرمة بنسبة 60%، ثم جدة بنسبة 59%.

أداء قوي خلال إجازة رمضان وعيد الفطر

وصل عدد السياح المحليين في وجهات السعودية المختلفة خلال إجازة رمضان وعيد الفطر إلى 10.0 ملايين سائح محلي بنسبة نمو 14%، كما بلغ الإنفاق السياحي المحلي خلال الفترة ذاتها 10.2 مليارات ريال، بنسبة نمو 5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

انتعاش السياحة الترفيهية المحلية

شكّل الموسم فترة نشطة للسياحة الترفيهية المحلية، خاصة في وجهات البحر الأحمر وجدة، مدعومًا بحملة ترويجية أطلقتها منظومة السياحة السعودية، ممثلة بالهيئة السعودية للسياحة، تحت شعار "العيد فيك يتبارك".

وتضمنت الحملة باقات سياحية أُعدّت بالشراكة مع القطاع الخاص للحجز في منتجعات مستهدفة في البحر الأحمر وجدة والعُلا ووجهات أخرى، حيث وصلت نسبة الإشغال في بعض تلك المرافق إلى 100%.