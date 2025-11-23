أثار لاعب موجة واسعة من الجدل بعد نجاحه في الحصول على مركبة رقمية داخل لعبة Where Winds Meet تقدر قيمتها بـ 60 ألف دولار، في واحدة من أغلى عمليات الشراء داخل الألعاب المجانية لهذا العام.

اللعبة، التي أُطلقت عالميا في 14 نوفمبر 2025، هي لعبة تقمّص أدوار (RPG) صينية مجانية ذات عالم مفتوح، تشبه في أسلوبها ألعاب "ووشيا" المستوحاة من الفنون القتالية، لكنها تقدم ميزة فريدة جذبت الأنظار: نظام دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسمح للاعب بالتواصل بحرّية مع الشخصيات غير القابلة للعب عبر كتابة نصوص مفتوحة، ما يجعل التفاعل داخل اللعبة أكثر واقعية وتفاعلية.

"قارب السراب".. العنصر الذي أشعل النقاش

العنصر الذي أثار الضجة هو مركبة داخل اللعبة تسمى قارب السراب (Mirage Boat)، وتعد حاليا أغلى وسيلة تنقل يمكن الحصول عليها. يتطلب القارب 170 "رسما بيانيا" لصنعه، يحصل عليها اللاعب من خلال نظام السحب العشوائي "غاشا".

وحسب حسابات اللاعبين على موقع "ريديت" ومنتديات الألعاب ، تكلف كل "صفحة ممزقة من السراب" — وهي المكوّن الأساسي — نواة هارمونيك واحدة، بينما تعادل النواة نحو 150 رسما بيانيا أي 400 دولار تقريبا.

وبذلك، قد تصل تكلفة جمع جميع المكوّنات إلى نحو 60 ألف دولار، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن الحظ قد يخفض التكلفة إلى 40 ألف دولار فقط، بناء على معدلات السحب المعتادة.

سباق مبكر رغم الإطلاق المحدود

يعتقد أن اللاعب الذي يمتلك القارب هو من الصين، حيث توفرت نسخة محلية من اللعبة في ديسمبر 2024، ما منح اللاعبين هناك أسبقية زمنية. لكن حتى بهذا الوقت الإضافي، يبقى حجم الإنفاق "هائلاً" حتى بمعايير الألعاب المجانية.

ظاهرة ليست جديدة… ولكنها تتضخم

إنفاق مبالغ ضخمة داخل الألعاب المجانية ليس أمرا جديدا، خصوصا في الألعاب القائمة على نظام "غاشا". إلا أن تحقيق لاعب واحد لهذا المستوى من الإنفاق خلال وقت قصير أعاد النقاش حول اقتصاد الألعاب الحديثة، ومدى اعتماد شركات الألعاب على مستخدمين كبار الإنفاق الملقبون باسم "الحيتان" لتمويل أرباحها.

ويشير محللون إلى أن نجاح "ويندز ميت" في دمج نظام ذكاء اصطناعي تفاعلي قد يسهم في تعزيز ارتباط اللاعبين بالعالم الافتراضي، وبالتالي زيادة الاستعداد للإنفاق — وهي إستراتيجية تتوسع في ألعاب AAA الجديدة.

Screenshot 2025-11-23 132637

ردود فعل المجتمع

تباينت الآراء على مواقع التواصل؛ فبينما يرى البعض أن اللاعب حرّ في إنفاق ماله، انتقد آخرون أنظمة "غاشا" التي تُشجّع على الإنفاق المفرط، خصوصًا عندما يكون سعر عنصر داخل لعبة يفوق قيمة سيارات حقيقية.