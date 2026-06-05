"كايروكي وليجي سي" يشعلان انطلاقة صيف جدة بحفل كامل العدد

افتتحت جدة مساء الخميس موسمها الصيفي بإيقاع استثنائي، حيث اجتمع جمهور الموسيقى على موعد مع فرقة كايروكي والفنان ليجي-سي على مسرح عبادي الجوهر أرينا في حفل رفع شعار “كامل العدد”، بتنظيم من شركة بنش مارك، مؤكدا منذ ليلته الأولى أن صيف جدة يبدأ هذا العام من نقطة عالية.

ومع انطفاء الأضواء الأولى وارتفاع أصوات الجماهير، تحولت الأرينا إلى مساحة نابضة بالحياة، امتزجت فيها الأغاني بالحماس، وردد الحضور الكلمات وكأنهم يشاركون في صناعة المشهد لا مشاهدته فقط. لحظات من الغناء الجماعي والتفاعل المتواصل رسمت صورة ليلة بدت أكبر من مجرد حفل موسيقي.

وقدمت كايروكي عرضا حمل بصمتها المعروفة، حيث تنقلت بين أعمالها التي صنعت علاقة خاصة مع جمهورها على مدار السنوات، فيما أضفى ليجي-سي طاقة شبابية متجددة أشعلت الأجواء وزادت من حماس الحضور، ليصنع الطرفان أمسية اتسمت بالحيوية والتنوع.

ولم يكن نفاد التذاكر مفاجئا بقدر ما كان انعكاسا لحالة الترقب التي سبقت الحفل، فالجمهور الذي ملأ المدرجات منذ وقت مبكر كان يبحث عن بداية تليق بصيف جدة، وحصل بالفعل على ليلة حملت كل عناصر النجاح من التنظيم إلى الحضور الفني والتفاعل الجماهيري.