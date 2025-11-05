الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
سياحة وترفيه

تعتزم شركة الديار القطرية إبرام اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر لاستثمار 29.7 مليار دولار في تطوير مشروع سياحي على الساحل الشمالي للبلاد، ما يعزز جاذبية المنطقة التي تشهد اهتماماً استثمارياً خليجياً.

 يهدف المشروع إلى تحويل منطقة علم الروم، وهي منطقة ساحلية غير مُطوّرة تقع على بعد 480 كيلومترا شمال شرقي القاهرة، إلى وجهة سياحية نشطة على مدار العام تجذب الزوار الدوليين، وستضم أحياء فاخرة وملاعب جولف ومراسي ومدارس وجامعات ومرافق حكومية.

وتتضمن الاتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية دفع 3.5 مليار دولار مقابل الأرض واستثمارا عينيا بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل.

أول استثمار كبير لقطر

ويعد مشروع التطوير الحضري الضخم أول استثمار كبير لقطر في الاقتصاد المصري المتعثر منذ تعهدها باستثمار 7.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.

ووفقا للمصدر، من المتوقع أن يُحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، وسيُخصص 15 % منها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة لتكلفة الاستثمار الإجمالية.

وبعد التداول على انخفاض في وقت سابق من اليوم، عكست السندات السيادية المصرية الاتجاه لتحقق مكاسب بلغت 0.4 سنت، حيث سجلت الأوراق المستحقة في 2050 سعر 94 سنتا للدولار.

