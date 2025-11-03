



تصدّر فيلم "ريجريتنج يو" من إنتاج شركة باراماونت، وهو أحدث فيلم مقتبس عن رواية للكاتبة كولين هوفر، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، خلال عطلة نهاية أسبوع عيد هالوين كانت مخيبة للآمال.

ويتناول الفيلم الدرامي الذي أخرجه جوش بون، قصة أم (أليسون وليامز) وابنتها المراهقة (ماكينا غريس) اللتين تواجهان مصاعب الحياة بعد وقوع مأساة.

حقق الفيلم 8.1 ملايين دولار في ثاني أسبوع له في دور السينما، بحسب تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، متقدما بفارق ضئيل على فيلم الرعب "بلاك فون 2" من إنتاج يونيفرسال، والذي حقق 8 ملايين دولار.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الياباني "تشينسو مان - ذي موفي: ريزي أرك"، إلى المركز الثالث محققا إيرادات بـ 6 ملايين دولار.

وحل رابعا في الترتيب فيلم "بوجونيا"، أحدث تعاون للمخرج اليوناني يورغوس لانثيموس مع الممثلة الحائزة جائزة أوسكار إيما ستون، مع إيرادات بلغت 4.8 ملايين دولار.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم "باك تو ذي فيوشتر" الذي أُعيد عرضه لمناسبة الذكرى الأربعين لطرح الفيلم.

حققت الأفلام الـ12 الأولى إيرادات بلغت 44,8 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب شركة "إكزبيتر ريليشنز"، في انخفاض قدره 32% عن الفترة نفسها من العام السابق.