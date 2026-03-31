طيران ناس يطلق رحلة مباشرة يوميا بين الرياض والقيصومة بدءًا من 20 أبريل

أعلن طيران ناس الاقتصادي، إطلاق رحلات مباشرة بين الرياض والقيصومة، وذلك لتعزيز الشبكة الداخلية ضمن خطة التوسع والنمو للشركة، بحسب بيان.

ووفقا للشركة، سيتم تشغيل رحلة مباشرة يومياً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار القيصومة الدولي، بدءًا من 20 أبريل المقبل.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير.

فيما ينقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.