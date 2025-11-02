الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
سياحة وترفيه

يشارك صندوق التنمية السياحي في معرض سوق السفر العالمي 2025 الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة وروّاد صناعة السياحة حول العالم.

وتأتي مشاركة الصندوق امتدادًا لجهوده في استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تطوير القطاع السياحي بالمملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للسياحة.

ويستعرض الصندوق من خلال جناح "أرض السعودية" منظومته التمكينية المتكاملة التي تجمع بين الحلول التمويلية المبتكرة والبرامج غير التمويلية عبر مركز نمو السياحة، بهدف تمكين المستثمرين ورواد الأعمال من تطوير مشاريع نوعية تعكس تنوّع الوجهات السياحية في السعودية وتعزز استدامة القطاع.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري أن المشاركة تمثل فرصة لإبراز التطور المتسارع في قطاع السياحة بالسعودية، قائلًا: "تجسد مشاركتنا في سوق السفر العالمية دور الصندوق في قيادة التحول السياحي وترسيخ مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية في أحد أسرع القطاعات نموًا."

ويواصل الصندوق من خلال منظومته المتكاملة العمل على تحفيز الاستثمار النوعي وتعزيز التعاون الدولي لبناء قطاع سياحي أكثر استدامة وتنافسية، ما يسهم في صياغة مستقبل السياحة محليًا وعالميًا، وتأكيد حضور السعودية المتنامي على خريطة السياحة الدولية.

