شباك التذاكر السعودي يتراجع 39% رغم زخم العروض

سجّل شباك التذاكر السعودي في الأسبوع الثالث من يناير تراجعًا مقارنة بالأسبوع الثاني، إذ انخفضت الإيرادات بنسبة تقارب 39% لتستقر عند 8.6 مليون ريال، كما تراجعت مبيعات التذاكر نحو 43% لتصل إلى 166.4 ألف تذكرة، وذلك رغم استمرار عرض 53 فيلمًا في دور السينما، وفقًا لرصد “الاقتصادية” لبيانات هيئة الأفلام السعودية.

ويبرز هذا الأداء حالة هدوء موسمي معتادة قبل دخول شهر رمضان بعد ذروة مطلع العام، إلا أنه في الوقت نفسه يسلّط الضوء على تحوّل في سلوك جمهور السينما في مثل هذا الوقت من السنة.

وفي هذا السياق، يرى الناقد الفني وائل سعود أن تذبذب إيرادات شباك التذاكر يُعد أمرًا طبيعيًا في هذه الفترة من العام، بالتزامن مع عودة الدراسة والتزامات الأسر المالية الأخرى، إلى جانب المنافسة مع فعاليات ترفيهية كبرى مثل موسم الرياض، ما يؤثر في توزيع الإنفاق الترفيهي.

أضاف أن المنافسة المتزايدة مع منصات البث الرقمي أسهمت بدورها في تقليص زيارات بعض الفئات لدور السينما، في ظل تفضيل شريحة من الجمهور لخيارات ترفيه أكثر مرونة تتناسب مع جداولهم اليومية.

أشار سعود إلى أن من بين العوامل المؤثرة أيضًا الاعتماد المفرط على عدد محدود من الأفلام الضخمة، إلى جانب نقص التنوع التجاري في الإنتاج العربي والمحلي، إذ لا تزال الأفلام العربية عاجزة عن تحقيق توازن إيرادي مستدام مقارنة بالإنتاجات الأجنبية، ما يستدعي إستراتيجيات تسويق أكثر فاعلية وجاذبية للجمهور.

ويأتي هذا التراجع بعد أسبوع ثانٍ قوي نسبيًا، سجّل خلاله شباك التذاكر نموًا ملحوظًا، مع ارتفاع الإيرادات إلى 14.2 مليون ريال مقابل 12.6 مليون ريال في الأسبوع الأول من يناير، بنمو يقارب 13%، إلى جانب صعود التذاكر المبيعة إلى 294.3 ألف تذكرة، بزيادة 21%.

وكان هذا التحسّن مدفوعًا بتوسّع العروض وارتفاع عدد الأفلام المعروضة إلى 55 فيلمًا مقارنة بـ50 فيلمًا في الأسبوع الأول، ما عزز تنوّع الخيارات ورفع وتيرة الإقبال مؤقتًا.

من جهته، أكد المنتج والمخرج أسامة الخريجي أن إقبال الجمهور على دور السينما في السعودية يعتمد بدرجة كبيرة على التوصيات المتداولة بين جمهور السينما ، أكثر من ارتباطه بالنجاح العالمي للأفلام أو فوزها بالجوائز.

وأوضح أن عددًا من الأعمال التي حققت أرقامًا قوية في أسواق أخرى لم تحافظ على الزخم نفسه محليًا، رغم كونها من أنجح الأفلام عالميًا، مؤكدًا أن السوق السعودية تحكمها اعتبارات مختلفة عن بقية الأسواق السينمائية.