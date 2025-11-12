سجّلت نسبة إشغال الفنادق الفاخرة في المدينة المنورة زيادة بلغت (4%) خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، كما سجّلت نسبة إشغال الفنادق في المدينة المنورة إجمالًا زيادة بلغت (2.5%) مقارنة بالأسبوع السابق.

واستعرض تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة، أبرز المؤشرات الاقتصادية لقطاع الضيافة والإيواء في المنطقة، مشيرًا إلى أن متوسط سعر الغرفة الفندقية الفاخرة في المدينة المنورة انخفض بنسبة بلغت (2.3%) خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الفائت، بمتوسط سعرٍ بلغ (849.8) ريال، في حين بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في المدينة المنورة (740.10) ريال، بانخفاض بلغ (1.4%) عن الأسبوع السابق، وفق مؤشرات يتم رفعها دوريًا، لرصد حالة السوق، ومقارنة أسعار الحجوزات وحجم الطلب على مرافق الضيافة والإيواء في المدينة المنورة التي تستقبل ملايين الزائرين على مدار العام.

أداءً لافتً

وحققت منطقة المدينة المنورة أداءً لافتًا في قطاع الضيافة خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، سجّلت الفنادق خلاله معدل إشغال مرتفع بلغ (82.7%) لتتصدر مناطق السعودية للربع الثاني على التوالي، بعد تصدرها في الربع الرابع من العام 2024؛ ما يظهر مكانتها وجهة رئيسية تستقطب الزوار على مدى العام.

كما سجَّلت الشقق المخدومة، ومرافق الضيافة الأخرى في المدينة المنورة معدل إشغال بلغ (59.6%) بنهاية الربع الأول من العام 2025، لتُحقق ثاني أعلى معدّل على مستوى المملكة بعد الرياض التي سجّلت نسبة إشغال بلغت (71.5%)؛ ما يظهر استمرار النمو، وزيادة الطلب على خدمات الإيواء في منطقة المدينة المنورة، مدعومًا بزيادة أعداد الزوار، وارتفاع متوسط مدة الإقامة، ما يؤكد قدرة المنطقة على المنافسة في سوق السياحة الوطني.

معدّل إشغال منشآت

وتستقبل المدينة المنورة على مدى العام أعدادًا غفيرة من الزائرين من داخل وخارج المملكة، إذ تُشكّل فترة موسم الحج ذروة الطلب على خدمات ومرافق قطاع الفنادق، والضيافة الفاخرة، والشقق المخدومة، كما يواصل القطاع نشاطه باقي أشهر العام مع استمرار وصول المعتمرين والزائرين إلى المدينة المنورة، ما يظهر دور قطاع الضيافة والإيواء في نمو الأنشطة الاقتصادية منطقة المدينة المنورة التي تشهد وتيرة عمل متسارعة لإنشاء مشاريع استثمارية واعدة في القطاع الفندقي في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، وعلى امتداد الطرق الرئيسية ومن أبرزها طريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق الملك عبدالعزيز التي تشكّل طرقًا محورية تربط المنافذ الجوية والبرية بوسط المدينة المنورة والمسجد النبوي؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع بمختلف تصنيفاته، وفق معايير تحقق وفرة العرض، وجودة الخدمات المقدمة.

وبيَّن التقرير أن معدّل إشغال منشآت الإيواء السياحي يُمثّل أحد المؤشرات الرئيسية التي تظهرمستوى الطلب على خدمات الضيافة، وحركة السياحة في منطقة المدينة المنورة، ويظهر ارتفاعه قوة السوق السياحي، ومدى جاذبية الوجهة للزوار المحليين والدوليين.