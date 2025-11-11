الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
سياحة وترفيه

 أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم، عن انطلاق مرحلة التسميات لحفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "Joy Awards 2026"، أحد أهم وأبرز الأحداث الفنية والترفيهية في المنطقة،  بحسب بيان اليوم.

والحدث سيُقام يناير المقبل، تحت مظلة "موسم الرياض"، وبالشراكة مع مجموعة MBC، التي ستتولى بثّه مباشرة عبر قنواتها الفضائية ومنصة "شاهد".

والحفل الذي تستضيفه العاصمة الرياض في منطقة "Anb أرينا"، سيحتفي بنجوم السينما والدراما والموسيقى والإخراج الرياضة والمؤثرين العرب ضمن فعالية تُعدّ الأضخم من نوعها في الشرق الأوسط.

وتبدأ مرحلة التسميات اليوم، حيث يمكن للجمهور تسمية النجوم والأعمال المفضلة لديهم عبر التطبيق المجاني JOY AWARDS، والمتوفر على App Store، وGoogle Play. وسيجري اختيار 4 مرشحين حصلوا على أعلى نسب التسمية في كل فئة للانتقال إلى المرحلة التالية.

وأتيح للجمهور إمكانية إضافة أعمال أو أسماء جديدة في حال لم تكن مدرجة ضمن القائمة المقترحة، بشرط أن تكون الأعمال قد عُرضت خلال عام 2025، أو أن يكون النجوم قد حققوا إنجازات بارزة خلال العام ذاته، ما يعزز مشاركة الجمهور ويجعل عملية الترشيح أكثر شمولية ومرونة.

