دعم صندوق مهرجان البحر الأحمر 300 فيلم من السعودية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز الصناعة السينمائية في المنطقة، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي فيصل بالطيور.

وأوضح بالطيور أن عددا من هذه الأفلام نالت تقديرا واسعا وترشيحات عالمية تجاوزت 500 ترشيح، إضافة إلى أكثر من 200 جائزة، بينها أفلام وصلت إلى الترشيحات النهائية لجائزة الأوسكار.

صندوق البحر الأحمر الذي انطلق في 2021 هو برنامج تمويلي أطلقته مؤسسة البحر الأحمر للأفلام لدعم الأسواق المحلية والعربية والإفريقية والآسيوية، وينشط عبر 4 دورات، بهدف دعم تمويل المشاريع في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج.

أضاف على هامش افتتاح المهرجان في دورته الخامسة: "صراحة، خلال فترة قصيرة جدا تجاوزت النتائج كل التوقعات، ففي بدايات عمل الصندوق، لم تتجاوز نسبة إيرادات الأفلام السعودية من شباك التذاكر المحلي 0.1%، بينما نرى اليوم أن الأفلام السعودية قد تصل إلى 35% أو حتى 40% من إجمالي الإيرادات عندما تعرض عدة أفلام في الوقت نفسه".

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تعد مؤسسة غير ربحية تعمل على تعزيز ثقافة السينما في جميع أنحاء العالم العربي وإفريقيا وآسيا، من خلال مبادراتها الرئيسية وهي : صندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، وسوق البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي تنطلق دورته الخامسة الشهر المقبل.

وأشار بالطيور إلى أن الإقبال الجماهيري على السينما السعودية يشهد نموا غير مسبوق، مؤكدا أن "عدد التذاكر المبعية للأفلام السعودية هذا العام تجاوز حاجز المليوني تذكرة رغم أننا لم نصل بعد إلى نهاية العام".

من جانبها، أكدت شيفاني مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، الدور الذي تلعبه المؤسسة في تمكين المرأة منذ انطلاق المهرجان.

وقالت: "منذ عامنا الأول، كرمنا النساء في حفل الافتتاح، ودعمناهن بالفعل من خلال الصندوق، وعرضن مشاريعهن، ثم عرضنا أفلاما في المهرجان.

أضافت، أن المؤسسة دعمت خلال السنوات الخمس الماضية 432 صانعة أفلام، من بينهن 107 حصلن على تمويل مباشر من المهرجان، مشيرة إلى أن 170 فيلما عرضت حتى الآن ضمن برنامج الأفلام، ثلثها ذا طابع نسائي.

وحول دورة هذا العام، كشفت مالهوترا عن مشاركة 37 مخرجة سينمائية، من بينهن أسماء بارزة من المنطقة، مثل شهد أمين، وهيفاء المنصور، وآن ماري جاسر التي ستقدم فيلمها "فلسطين 36"، وشيرين دعيبس بفيلمها "كل ما تبقى منكم"، وكوثر بن هنية بفيلمها "هند رجب".

أشارت إلى أن هذه الأفلام المنتظرة من العالم العربي تعد من أبرز العروض في المهرجان، إلى جانب مجموعة من الأعمال العالمية القادمة من فرنسا وتايوان.