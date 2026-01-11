دليل ميشلان السعودية يعلن قائمة المطاعم المُختارة ضمن النسخة الافتتاحية

أعلنت هيئة فنون الطهي، دخول دليل ميشلان إلى السعودية، في خطوة هدفت إلى الارتقاء بجودة قطاع المطاعم وتقديم تجارب طهي استثنائية ومتجددة من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز التنوع الثقافي والغذائي في المملكة وعلى خارطة فنون الطهي العالمية.

يعد الدليل من أبرز الأدلة العالمية في تقييم المطاعم، إذ يعتمد في تصنيفاته على معايير دقيقة تشمل جودة المكونات، وإتقان تقنيات الطهي، وتناغم النكهات، وتعبير شخصية الطاهي في المأكولات، إضافة إلى الاستمرارية وثبات الجودة عبر الزمن والقائمة بأكملها، كما يجري تصنيف المطاعم وفق منظومة جوائز عالمية، حيث تدلّ النجمة الواحدة على طهي عالي الجودة، فيما تشير النجمتان إلى طهي متميز، وثلاث نجوم ميشلان عن مأكولات استثنائية تستحق رحلة خاصة.

تشمل التصنيفات فئة بيب غورماند للمطاعم التي تقدم طعامًا عالي الجودة بقيمة ممتازة، ونجمة ميشلان الخضراء للمطاعم الرائدة في تبنّي الممارسات المستدامة.

هدف التعاون بين هيئة فنون الطهي ودليل ميشلان إلى رفع مستوى جودة المطاعم في المملكة، وتسليط الضوء على تنوّع مجال فنون الطهي فيها، إلى جانب تطوير بيئة داعمة للابتكار والتميّز، ضمن تقييم مهني مستقل يعكس أعلى المعايير العالمية.

اختتمت عملية إصدار النسخة الافتتاحية من دليل ميشلان السعودية بالإعلان عن قوائم المطاعم المختارة في اليوم الخامس عشر من كل شهر، خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2025، وذلك بعد جولات ميدانية دقيقة نفذها فريق مراقبي ميشلان على مدار العام، جرى خلالها استكشاف المشهد الطهوي في مختلف مناطق المملكة، واختيار نخبة من المطاعم في كل من الرياض وجدة والعلا، بما يعكس التطور والتنوع الذي يشهده المشهد الطهوي السعودي.

يؤكد هذا الإصدار الافتتاحي التحوّل النوعي الذي يشهده قطاع فنون الطهي في المملكة ويعزز مكانتها وجهة طهي عالمية، بما يدعم تطوير قطاع الضيافة والسياحة، ويفتح آفاقا جديدة أمام الطهاة والمطاعم المحلية للوصول إلى جمهور عالمي أوسع.