حزمة مشاريع جديدة تدعم السياحة البيئية واكتشاف الحياة الفطرية في السعودية





أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية السعودي عن حزمة مشاريع جديدة تدعم السياحة البيئية وتفتح آفاق لاكتشاف الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في عدد من مناطق السعودية، تشمل تطوير مشاريع سفاري في محافظتي الطائف وثادق، ومحميات للطيور في عدد من المحميات والمتنزهات الوطنية، إضافة إلى مناطق مخصصة لمراقبة الطيور في محمية جزر فرسان ومواقع أخرى بالمملكة.

تأتي هذه المشاريع ضمن جهود المركز لتطوير وجهات سياحية مستدامة تُبرز ثراء التنوع الأحيائي في السعودية، وتعزز التنمية المستدامة في الموارد الطبيعية، وتنشر الوعي البيئي، وتقدم المملكة كوجهة عالمية للسياحة القائمة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي.

تتيح المشاريع الفرصة للزوار التعرّف على الكائنات الفطرية الأصيلة في بيئاتها الطبيعية بالمملكة من خلال نموذج وطني يربط بين تنمية الحياة الفطرية وتطوير التجارب السياحية القائمة على الطبيعة، ويحوّل المواقع ذات القيمة البيئية إلى وجهات سياحية مستدامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان أن المشاريع تراعي البعد التنموي والاقتصادي من خلال تحفيز مشاركة المجتمعات المحلية في المنتجات والخدمات المرتبطة بالبيئة والثقافة المحلية، بما يسهم في خلق فرص وظيفية وتنموية مرتبطة بالقطاع البيئي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة.

وأضاف أن تصميم مشاريع السفاري يستند إلى مفهوم السياحة منخفضة الأثر، عبر تنظيم حركة الزوار داخل المواقع وفق مسارات محددة، ومرافق مهيأة، ونقاط مشاهدة آمنة، بما يضمن حماية الموائل الطبيعية، ويحافظ على سلامة الكائنات الفطرية، ويمنح المواقع المستهدفة قيمة بيئية وتعليمية وسياحية عالية.

ويمتد مشروع سفاري الطائف ضمن نطاق مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية شرق محافظة الطائف، والذي تبلغ مساحته نحو 27 مليون متر مربع، ليقدم تجربة سياحية ترتبط بطبيعة المركز ودوره في حماية الحياة الفطرية وتنمية الوعي بها.

فيما يمتد مشروع سفاري ثادق ضمن نطاق مركز ثادق لأبحاث الحياة الفطرية، والذي تصل مساحته إلى نحو 31 مليون متر مربع، في بيئة تعكس طبيعة المنطقة وتنوعها البيئي، بما يدعم تطوير تجارب سفاري متكاملة تُبرز الحياة الفطرية المحلية، وتتيح للزوار التعرّف على الطبيعة ضمن إطار منظم ومستدام.

وتشمل مكونات مشاريع السفاري مراكز للزوار، ومسارات بيئية، ومواقع لمراقبة الطيور، وحدائق للفراشات، ومناطق للتجارب التعليمية، ومسارات للمشي وتسلق الجبال، إضافة إلى النزل البيئية والمرافق الداعمة، لتمنح الزوار تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والمعرفة، وتدعم توجه المركز نحو تطوير تجارب ميدانية حية تُسهم في رفع الوعي بالتنوع الأحيائي في السعودية.

وتشمل المشاريع محميات للطيور في عدد من المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، كما تتضمن مناطق لمشاهدة الطيور في مواقع تتميز بتنوع أحيائي وثراء في أعداد وأنواع الطيور المقيمة والمهاجرة مثل محمية جزر فرسان.

ويواصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من خلال هذه المشاريع، تطوير نماذج رائدة للسياحة المرتكزة على الحياة الفطرية تُبرز ثراء التنوع الأحيائي، وتدعم حماية الأنواع والموائل، وتقدم تجربة سعودية أصيلة تجعل من المواقع الطبيعية وجهات للتعلم والاكتشاف والاستدامة، ورافدًا نوعيًا للاقتصاد المستدام.