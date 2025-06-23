تعتزم مجموعة عبدالله العثيم للاستثمار، تنفيذ مشروع تطوير شامل لحديقة الملك فهد في محافظة الطائف تحت اسم "العثيم هيلز"، باستثمارات تبلغ 310 ملايين ريال، وفق ما ذكره الرئيس التنفيذي لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالملك العثيم.

قال إن المشروع يمتد على مساحة تقارب 250 ألف متر مربع، ويضم منطقة ترفيهية للعائلات والأطفال، وأكثر من 30 لعبة ترفيهية رئيسية، وما يزيد على 10 تجارب ترفيهية، ومنطقة للمطاعم والمقاهي تضم أكثر من 50 منفذا، إضافة إلى منطقة جبلية للمغامرات والأنشطة الخارجية، وسينما، وفندق "The O Grand" يضم 115 غرفة، وشققا فندقية "The O Palace" تضم 13 وحدة، إلى جانب مساحات خضراء ومناطق مفتوحة وتكوينات صخرية ومرافق للمشاة ومواقف للسيارات.

العثيم أضاف أن المشروع سيفتتح على 3 مراحل، إذ بدأت الأولى التي تشمل المنطقة الترفيهية، على أن تُستكمل الثانية والثالثة وفق الخطة التنفيذية للمشروع، دون الإعلان حتى الآن عن موعد الافتتاح النهائي، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن الحفاظ على جزء من الحديقة الحالية وتطويره ضمن الوجهة الجديدة، مبينا أن مساحة الجزء الذي سيجري الحفاظ عليه وإعادة تأهيله تبلغ نحو 98 ألف متر مربع.

يُعد "العثيم هيلز" من أكبر المشاريع السياحية الجاري تنفيذها في الطائف، ويستهدف إعادة إحياء حديقة الملك فهد وتحويلها إلى وجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والسياحة والضيافة، مع الحفاظ على جزء من الحديقة الأصلية.

تعود حديقة الملك فهد إلى 1983، عندما افتتحت هدية من الملك فهد بن عبدالعزيز لأهالي الطائف، بعد إنشائها بتكلفة بلغت آنذاك 91 مليون ريال، وأُقيمت على المدخل الغربي للمحافظة على مساحة إجمالية بلغت 175 ألف متر مربع، ووُصفت عند افتتاحها بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والثانية عالميا من حيث تصميمها.

ضمت الحديقة عند افتتاحها بحيرة صناعية بمساحة 7200 متر مربع يتوسطها جسر بطول 20 مترا، إلى جانب ملاعب للأطفال، ومطعم، و44 جلسة مظلة، و4 نوافير رئيسية، و5 مداخل مزودة بمواقف للسيارات، وطريق دائري بطول 3 كيلومترات، ومساحات خضراء واسعة، لتصبح على مدى عقود إحدى أبرز المتنزهات والمعالم السياحية في محافظة الطائف.