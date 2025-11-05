تجاوز عدد زوار موسم الرياض 2025 حاجز المليوني زائر، وذلك خلال أقل من شهر منذ انطلاق الموسم في 10 أكتوبر الماضي، مواصلا تحقيق أرقام قياسية تؤكد مكانته كأضخم وأشهر وجهة ترفيهية في المنطقة والعالم، وفقا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي آل الشيخ.

وشهد موسم الرياض منذ انطلاقه فعاليات عالمية ضخمة ولافتة، من أبرزها بطولة كأس الملوك (Kings Cup MENA) التي جمعت نخبة من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين في المنطقة ضمن منافسات مشوّقة، وبطولة (Power Slap 17) التي استضافتها العاصمة الرياض بمشاركة نجوم اللعبة العالميين.

كما شهد الموسم افتتاح مناطق مميزة مثل حديقة السويدي وذا جروفز التي تقدم تجارب تجمع بين الفخامة والإبداع، إضافة إلى انطلاق معارض كبرى بطابع عالمي مثل معرض "أنا عربية" ومعرض صالون المجوهرات (Jewellery Salon)، فضلا عن عديد من الفعاليات المميزة التي يشهدها الموسم خلال فترة إقامته.

ويواصل موسم الرياض تأكيد مكانته الريادية في صناعة الترفيه عبر تنوع تجاربه وشراكاته العالمية، وترسيخ موقع العاصمة السعودية الرياض كوجهة أولى للترفيه العالمي ومركز للإبداع والتميز.



