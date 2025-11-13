الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض فعاليات منطقة "بيست لاند" (Beast Land) ضمن موسم الرياض 2025، بحضور صانع المحتوى العالمي جيمي دونالدسون (MrBeast)، الذي تفاعل مع الزوار وشاركهم أجواء المغامرة والتحدي في تجربة فريدة مستوحاة من تحدياته الشهيرة، التي تم تحويلها إلى مغامرات واقعية يعيشها المشاركون.

وشهدت المنطقة إقبالًا واسعًا من الزوار الذين توافدوا للتفاعل مع MrBeast والتقاط الصور التذكارية في أجواء مليئة بالحماس والإثارة.

جوائز تتجاوز 2 مليون ريال في تحديات "بيست أرينا"

تقدّم المنطقة جوائز مالية تفوق قيمتها مليوني ريال سعودي للفائزين في منافسات "بيست أرينا" (Beast Arena)، التي تجمع بين الحركة والذكاء وروح المغامرة.

ويعتمد نظام التحديات على تجميع النقاط في سلسلة من الألعاب التي تتفاوت في الصعوبة والسرعة، ويُعلن يوميًا عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الذين يحققون أعلى النقاط، فيما تُمنح الجائزة الكبرى في ختام الموسم لصاحب أعلى مجموع نقاط خلال فترة إقامة "بيست لاند".

مغامرات تفاعلية وتجارب تناسب جميع الأعمار

تضم "بيست أرينا" مجموعة من التحديات الذهنية والحركية مثل Tower Siege وBattle Bridge وBeast Summit وLights Out وDrop Zone وAir Mail وMaze Run وWarrior Challenge، لتمنح الزوار تجربة تجمع بين القوة والذكاء وسرعة البديهة.

كما تحتوي "بيست لاند" على منطقة ألعاب للأطفال وأكثر من 20 منفذًا للمأكولات والمشروبات، لتقدّم وجهة ترفيهية متكاملة لجميع الفئات العمرية.

موسم الرياض يواصل ترسيخ مكانته العالمية

يواصل موسم الرياض في نسخته السادسة ترسيخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات الترفيهية في العالم، من خلال فعاليات نوعية تحتضنها 11 منطقة رئيسية تشمل العروض الحية، والمهرجانات الموسيقية، والبطولات الرياضية، وتجارب الطعام والفن والأزياء.

وتجاوزت قيمة العلامة التجارية للموسم 3.2 مليار دولار، ما يؤكد دوره في تعزيز مكانة الرياض كعاصمة ترفيهية عالمية تجمع بين الإبداع المحلي والتجارب الدولية الفريدة.