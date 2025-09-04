تنطلق أولى فعاليات المركز الوطني للصقور بعد صدور تنظيمه الجديد، "بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور"، خلال الفترة من 5 إلى 25 أغسطس المقبل بمقر المركز بملهم شمال مدينة الرياض.

يأتي التنظيم في مستهل مرحلة جديدة يشهدها المركز الوطني للصقور، عقب اعتماد مجلس الوزراء تنظيمه الجديد، الذي يعزز دوره في تطوير منظومة الصقور، ويدعم جهوده في تنظيم هذا القطاع وتنميته، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزا عالميا للصقارة.

يذكر أن المزاد حقق خلال 2025، مشاركة 1103 صقور من 67 مزرعة و 23 دولة، وتجاوزت مبيعاته 13 مليون ريال، واستقبل أكثر من 20 ألف زائر.

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يضم المزاد هذا العام أجنحة لمزارع الصقور المحلية والدولية، وأجنحة لمستلزمات الصقور، وجناح "صقار المستقبل"، إلى جانب العروض التفاعلية ومنصة المزاد التي تتيح منافسات مباشرة على نخبة من سلالات الصقور المنتجة، بما يوفر تجربة متكاملة للزوار والمشاركين.

المزاد يمثل وجهة جاذبة للصقارين من مختلف دول العالم، خصوصًا بعد إعلان المركز الوطني للصقور في وقت سابق هذا العام بتخصيص جميع أشواط مسابقاته لفئة (الفرخ) للصقور المباعة في المزاد، كما يمثل المزاد فرصة للصقارين والزوار للتعرف على نخبة الصقور المنتجة محليًا ودوليًا.

المركز الوطني للصقور لهذا العام، ينظم بجانب المزاد الدولي، عددا من الفعاليات التي تستهدف جميع الشرائح، وتتضمن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي من 1 إلى 10 أكتوبر، وسباق الملواح من 4 إلى 9 أكتوبر، ومزاد المركز الوطني للصقور من 1 أكتوبر إلى 30 نوفمبر، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور من 17 إلى 30 نوفمبر، وكأس المركز الوطني للصقور من 21 إلى 28 ديسمبر.